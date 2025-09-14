Carevic destaca el esfuerzo de sus jugadores tras triunfo del Cartaginés

El técnico del Cartaginés, Andrés Carevic, analizó la victoria 2-0 de su equipo frente a San Carlos, un resultado que coloca a los brumosos en lo más alto del Torneo de Apertura 2025.

“Creo que fuimos un equipo muy práctico. Nos faltó un poco de funcionamiento y San Carlos manejó mejor el balón que nosotros, pero al final destaco el esfuerzo de mis jugadores y, nuevamente, rescatar el cero en nuestra valla”, señaló el estratega.

Carevic también fue consultado sobre la Selección Nacional y la posibilidad de aportar futbolistas del club: “Con todo respeto y por ética y código de fútbol, acá estamos para potenciar a nuestros jugadores para que el técnico pueda contar con ellos si lo requiere. Eso hay que darlo por finalizado y, de mi parte y como equipo, siempre apoyar a la Selección”.

​El entrenador blanquiazul enfatizó en el compromiso de su plantel, que ha sabido responder en momentos de exigencia: “Siempre trabajamos duro para buscar el resultado. Para eso nos preparamos. Creo que los jugadores de jerarquía que tenemos fueron importantes en momentos críticos y difíciles”.

A pesar del buen presente, Carevic mostró preocupación por las múltiples bajas que ha sufrido el equipo en las últimas semanas: “Falta mucho camino por delante y estamos muy preocupados por el tema de las lesiones que han surgido. Los jugadores han hecho un gran esfuerzo”.

Con el triunfo en el Carlos Ugalde, el Cartaginés sumó su segunda victoria consecutiva y extendió a cuatro los partidos sin recibir gol, confirmando su solidez defensiva en el campeonato.