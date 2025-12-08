Carevic: "Ante Saprissa es muy importante hacer valer la casa"

El Cartaginés logró clasificar a las semifinales como el mejor tercer equipo del Torneo de Apertura 2025, solo por detrás de Alajuelense y Saprissa.

Ahora enfrentará a los morados en una serie de ida y vuelta, comenzando el jueves en el Fello Meza y cerrando en Tibás el domingo.

Para el técnico Andrés Carevic, el partido ante los morados será muy difícil y de mucha jerarquía, además de que saben que el juego en el Fello Meza será vital.

“Ante Saprissa abrimos en casa y tenemos que hacer un buen plan de juego, es muy importante hacer valer la casa”, mencionó el estratega.

Además, indicó que tendrá tiempo para al fin recuperar a todos sus lesionados, algo que no ha podido tener a lo largo de la temporada.

“Estoy muy agradecido con todos los jugadores, ahora nos enfocamos en recuperar a los jugadores y alistar bien el partido del próximo jueves”, indicó.

El técnico indicó que no es el “Cartaginés de Carevic” sino un trabajo de equipo que han logrado ir puliendo fecha a fecha, pese a las dificultades de los lesionados.

“En estas instancias no se puede ceder en detalles. Hay que administrar las diferencias, ahora el equipo está bien defensivamente, pero eso no es solo gracias a la defensa, es por todo el equipo. Eso nos tiene contentos, conformes. Así que bueno, vamos a trabajar fuertemente ofensivamente para tener un equilibrio importante”, concluyó.

Cartaginés se medirá al Saprissa el próximo jueves a las 8 p. m. en el Fello Meza en el primer partido de las semifinales.







