¿Campeonitis en la Liga? Cartaginés propina derrota a Alajuelense en el Fello

El campeón nacional sufrió en el Fello Meza. Cartaginés fue potencia y vértigo. El fútbol fue justo: los brumosos triunfaron 1-0 ante la Liga.

Un agónico gol del chileno Juan Gaete se encargó de inclinar la balanza, pero antes del tanto ya se habían anulado dos goles brumosos por fuera de juego, pegado un balón en el palo y sacado una acción casi que de la línea.

Mucho se dijo en la previa del torneo, que el equipo blanquiazul había tenido bajas sensibles en el cuerpo técnico y en la planilla, pero ya con tres partidos, al menos, en el inicio el Cartaginés no extraña a nadie.

El equipo dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro juega bien. Tiene acciones colectivas con buena posesión de pelota y también posee pegada.

Al 88' llegó el climax del encuentro con esta notación de Gaete.

Además, al 90+5' salió expulsado Villatoro.

Los brumosos son segundos con nueve puntos en tres partidos, mientras la Liga firmó el tercer partido sin triunfo con dos empates y una derrota.