Asistente de Geiner Segura: "A veces se toman decisiones con la cabeza caliente"

Recién había finalizado el juego ante Jicaral y Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, tomó el micrófono y criticó con dureza a Geiner Segura y a su cuerpo técnico. Uno de ellos: Douglas Brenes, la mano derecha del técnico brumoso.

Brenes habló con Teletica.com y reveló que él conversó con Segura y que lo detuvo de tomar una decisión más drástica.

Y agregó: "Geiner ve el profesionalismo. No creo que me haya dado la espalda, más bien iba a tomar otra decisión, pero le dije que habíamos pasado mucho como para entregar las semifinales. Nos costó mucho llegar acá como para que venga otro a la fiesta grande".

"Geiner es muy leal, es un caballero, estoy agradecido con él. A veces uno anda buscando nombres, no importan los títulos. Segura confía en personas que se han preparado, por ejemplo yo tengo licencia A, estudié preparación física, tengo un máster en bioanálisis, un diplomado en psicología deportiva, eso me hace un profesional", aseguró Brenes.

Desde su óptica, "a veces se toman decisiones con la cabeza caliente y eso pasa mucho en el fútbol de Costa Rica y a nivel mundial, el análisis del partido es el marcador".

"Me queda un sin sabor porque nosotros hicimos un buen trabajo, Cartaginés no es un equipo perfecto, pero sí practicamos buen fútbol. Si uno analiza la tabla de posiciones, siempre estuvimos en zona de clasificación, no hay que decir irregularidad, hay resultados adversos", comentó Brenes.