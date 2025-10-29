Así fue el regaño de Andrés Carevic que cambió el rumbo del Cartaginés en el partido

Cartaginés volverá a disputar la Concacaf (hoy Copa de Campeones de Concacaf) luego de 13 años de ausencia y lo hizo tras arrasar al Motagua en el partido de repechaje.

Los brumosos se impusieron 1-3 (global 1-4) este martes en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa con gran sensación.

Pero hubo una acción muy particular que cambió por completo el partido.

Al medio tiempo y tras finalizar 0-0, Andrés Carevic saltó furioso al campo y comenzó regañando fuertemente al hondureño Jesús Batiz.

Luego reflejó su enfado con el resto de la planilla, les habló fuerte y como dicen popularmente, les dio un duro "jalón de orejas".

Pero en la complementaria cambió todo. Los brumosos saltaron al terreno de juego y marcaron tres tantos para sentenciar el partido, el primero de ellos de Bernal Alfaro asistido por el propio Batiz.

Ya en conferencia de prensa el técnico argentino se refirió a la situación con tranquilidad.

“Son cosas internas. Era un poco más de la situación que nos estábamos jugando. Sentí que era el momento de dar unas instrucciones fuera del vestidor y dentro corregí algunos aspectos”, explicó sin mayor sobresalto.

Luego añadió que “No hablo mucho de la parte individual, sino de lo grupal. Nosotros pensábamos que tenían que arrancar Jesús Batiz y Marcos Ureña. Batiz es un jugador rápido, desequilibrante y la primera jugada dio asistencia”.

Ya sobre el partido, Carevic destacó el gran esfuerzo de su equipo, que tuvo una enorme actitud en su visita al estadio, así como para suplir las bajas.

“Contento por la institución a la que representamos, el Club Sport Cartaginés, de volver a la Concacaf Champions Cup, y a mis jugadores. Disfrutar este momento y agradecer a los jugadores por el gran esfuerzo que se está haciendo”, destacó.

Ahora los brumosos se concentrarán en el cierre del Torneo de Apertura 2025, en el que se encuentran metidos en zona de clasificación.