Así fue el insulto que hizo enfurecer a Kevin Briceño al final del juego ante Alajuelense

Kevin Briceño salió enfurecido de la gramilla del Morera Soto y se encaró no solo con un miembro del cuerpo técnico de Alajuelense, sino con una persona del club justo antes de entrar al camerino.

El guardameta del Cartaginés denunció fuertes insultos recibidos por parte del preparador de porteros de la Liga, Diego Cejas.

Según el brumoso al final del juego Cejas se les acercó y les dijo “son unos cagones”.

“El pleito fue porque el entrenador de porteros de ellos viene y nos empieza a decir que nosotros “somos unos cagones”. Entonces hay que respetar para que uno lo respete”, declaró en zona mixta a Teletica Radio tras el partido.

Luego explicó a profundidad lo ocurrido con el preparador de porteros rojinegro.

“Obviamente después ya, al calor del partido, uno sale enojado porque pierde y por ahí le dije algunas cosas. Primero creo que tienen que empezar por respetar, ya nos habían ganado el partido no tiene por qué venir a decirnos “que somos unos cagones”.

Luego denunció otro incidente con un miembro del equipo que no pudo identificar, pero que estaba dentro del terreno de juego, lo que llevó a cuestionar la cantidad de personas en la gramilla y que no deberían estar ahí en un partido de Primera División.

“Y después salgo acá y hay un muchacho de Alajuela que me hace una cara ahí como incitándome a que yo reaccione. Y bueno, también muchas veces he dicho esto, ustedes han vivido la experiencia de Concacaf. En Concacaf no hay gente que no está acreditada, se maneja diferente. Entonces no sé por qué no tomamos ese ejemplo de los partidos de Concacaf donde la gente de los clubes no pueden estar en algunas zonas. Y uno juega acá y uno se encuentra un montón de gente que al final hace eso, que provoca que uno pueda reaccionar obviamente en momentos donde tal vez uno viene del partido con una bronca, con un enojo”, se sinceró el guardameta.

Briceño pidió a los aficionados y allegados a los clubes, respetar al rival, sin importar el resultado.

“Es fútbol, podemos ganar podemos empatar, podemos perder también la gente tiene que tener un respeto hacia ese tipo de cosas el otro día lo vivió Fernán (Faerron) vieron que la Unafut sacó una multa hacia San Carlos por la gente, entonces el mensaje a la gente es que vengan a apoyar a su equipo y no vengan a insultar a los rivales porque al final eso es lo que viene”, declaró.

Más allá de la bronca, el portero, y uno de los líderes del equipo, detalló que el equipo no puede bajar los brazos en búsqueda de mantenerse en los primeros puestos más allá de la derrota.

“Obviamente salimos tristes con mucha bronca porque fueron los primeros minutos donde lastimosamente un par de desconcentraciones y dejamos ir el partido, pero al final es complicado venir aquí uno a ponerse, dar la cara, hablar y decir cosas que muchas veces suenan trilladas. Pero bueno, hoy quedamos en una posición donde estamos ahí que todavía dependemos de nosotros para poder seguir peleando cosas importantes”, indicó.







