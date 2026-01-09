Así es Enzo Fernández, el nuevo fichaje del Cartaginés

Cartaginés anunció al argentino Enzo Fernández como su nuevo fichaje de cara a la próxima temporada.

Antes de que piense mal, no se trata del jugador del Chelsea, campeón del mundo con Argentina y su club, sino de otro argentino de 29 años y que viene procedente del Sport Huancayo de la primera división de Perú.

Se trata de un extremo derecho con perfil izquierdo y, que también puede jugar como centro delantero.

El oriundo de San Juan, Argentina, comenzó su carrera en el equipo Desamparados y cuenta con carrera Almagro, Villa Dálmine, Boxing Club, Ciudad Bolívar, Gimnasia y Tiro de Argentina; así como Mushuc Runa SC de Ecuador y Sport Huancayo de Perú.

En su paso por Huancayo disputó 32 partidos donde marcó tres goles y dio cuatro asistencias.

Además, cuenta con un valor del mercado de 250 millones de euros.

Este es el primer fichaje del Cartaginés de cara al Torneo de Clausura 2026 y se espera que en los próximos días lleguen más refuerzos al equipo que ahora es dirigido por el guatemalteco, Amarini Villatoro.



