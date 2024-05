Así analizan en Cartaginés accidente de tránsito de su jugador

El gerente deportivo de Cartaginés, Leonardo Vargas, habló sobre el accidente que sufrió el futbolista Carlos Barahona la madrugada de este sábado.

“Lo primero que hice fue conversar con la persona encargada en ese momento, que me comentara la situación, conversé con la parte médica y con el cuerpo técnico. Lo más importante es que se presentó puntual y entrenó con normalidad”, comentó Vargas a Teletica Deportes Radio.

Además, Vargas aseguró que “se tomaron las previsiones” sobre informaciones que circularon en redes sociales.



“A través de los que salió en redes se tomaron las previsiones necesarias. Él estaba disponible para el partido de hoy. Más allá de lo que se diga en las redes o el mismo Carlos, lo que nos corresponde es velar por el bienestar de nuestros jugadores mientras podamos. El tiempo que no están aquí, uno confía que descansen, que se cuiden, que se alimenten bien”, añadió.



Versión de Barahona



Por su parte, el futbolista de Cartaginés, Carlos Barahona, conversó con los medios de comunicación sobre el accidente de tránsito que tuvo la madrugada de este sábado.

Barahona fue tajante: "Es un tema muy personal, no es que andaba de fiesta".

El lateral izquierdo brumoso afirmó, en la transmisión de Teletica Deportes Radio, que "se dicen demasiadas cosas que nada que ver, que futbolistas andaban conmigo, son cosas que la gente se las inventa".



"Venía manejando y me salí de la vía, y no pude agarrar el carro bien. Se puede decir que andaba de fiesta o haciendo otra cosa que nada que ver. No voy a contar por qué andaba manejando a esas horas porque es algo personal", aseguró el jugador.



El brumoso enfatizó en que no se referirá más a este tema y que "a todos nos puede pasar" porque un "accidente lo puede tener cualquiera".

Al ser consultado sobre la hora en que sucedió, pues fue a eso de las 4 a. m. en Cartago, respondió: "Se puede decir que andaba de fiesta o andaba haciendo otra cosa, es algo muy personal, no lo voy a contar, ya que es algo personal, luego vine a entrenar normal, estoy a disposición (del equipo)".

Por último, Barahona se refirió que ha escuchado todo tipo de comentarios sobre lo sucedido.

"La gente se inventa tantas cosas para joderlo a uno como persona o futbolista", concluyó.