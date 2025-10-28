Andrés Carevic y Javier López: lo que esperan los entrenadores para el juego Motagua-Cartaginés

Cartaginés visita este marte al Motagua de Honduras. Los brumosos llegan con la ventaja de haber ganado en casa, les permite soñar con un boleto a la Copa de Campoenes de Concacaf.

Esto dijeron los técnicos

Recuperación y planificación

Andrés Carevic (Cartaginés):

Darle mucha importancia a la recuperación de los jugadores. Es el tercer partido ante Motagua y nos conocemos. Trataremos de ser un equipo ordenado, equilibrado y proponer en todo lado.

Javier López (Motagua): El tiempo para todos los equipos de la Copa Centroamericana es escaso porque competimos en dos torneos. También hay que tomar en cuenta la selección, y eso quita tiempo de entrenamiento, pero no es excusa porque es igual para todos.

Estrategia del partido

Andrés Carevic (Cartaginés):

Con mucha exigencia y muy dispuestos. A pesar de la ventaja, hay que dejarla de lado y enfrentar y planificar el partido para tratar de ganarlo. Venimos a proponer y tratar de ganar.

Javier López (Motagua):

Vamos a tener que atacar, pero estar preparados para la pérdida del balón y llegar al marco contrario. Es la tercera vez que los enfrentamos. Partidos equilibrados, muy disputados, dos equipos que han buscado el gol. Ellos siempre tratan de ir a la ofensiva. Vamos a tratar de neutralizar sus virtudes, creo que lo logramos en la ida y trataremos de atacar sus defectos, si es que los tienen.

Situación del equipo

Andrés Carevic (Cartaginés):

Estamos acostumbrados a las lesiones, hemos tenido bajas en la materia de los partidos. Han jugado jugadores en posiciones que no son las de ellos.

Javier López (Motagua):

Van a ser los detalles, lo que hagamos en las dos áreas, pero hay que ser equilibrados para evitar que salgan en transiciones rápidas.

Objetivos y valoración

Andrés Carevic (Cartaginés):

Uno aspiraba a ir por el título, pero bueno, ahora aspiramos al lugar de Copa de Campeones y es importante para la institución.

Javier López (Motagua):

Comenté que había sido el mejor partido (la ida) en varios aspectos y esperamos mantenerlos para tratar de sacar el resultado.