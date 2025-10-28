Andrés Carevic y Javier López: lo que esperan los entrenadores para el juego Motagua-Cartaginés
Los brumosos juegan este martes en Honduras, buscando un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf.
Cartaginés visita este marte al Motagua de Honduras. Los brumosos llegan con la ventaja de haber ganado en casa, les permite soñar con un boleto a la Copa de Campoenes de Concacaf.
Esto dijeron los técnicos
Recuperación y planificación
Andrés Carevic (Cartaginés):
Darle mucha importancia a la recuperación de los jugadores. Es el tercer partido ante Motagua y nos conocemos. Trataremos de ser un equipo ordenado, equilibrado y proponer en todo lado.
Javier López (Motagua): El tiempo para todos los equipos de la Copa Centroamericana es escaso porque competimos en dos torneos. También hay que tomar en cuenta la selección, y eso quita tiempo de entrenamiento, pero no es excusa porque es igual para todos.
Estrategia del partido
Andrés Carevic (Cartaginés):
Con mucha exigencia y muy dispuestos. A pesar de la ventaja, hay que dejarla de lado y enfrentar y planificar el partido para tratar de ganarlo. Venimos a proponer y tratar de ganar.
Javier López (Motagua):
Vamos a tener que atacar, pero estar preparados para la pérdida del balón y llegar al marco contrario. Es la tercera vez que los enfrentamos. Partidos equilibrados, muy disputados, dos equipos que han buscado el gol. Ellos siempre tratan de ir a la ofensiva. Vamos a tratar de neutralizar sus virtudes, creo que lo logramos en la ida y trataremos de atacar sus defectos, si es que los tienen.
Situación del equipo
Andrés Carevic (Cartaginés):
Estamos acostumbrados a las lesiones, hemos tenido bajas en la materia de los partidos. Han jugado jugadores en posiciones que no son las de ellos.
Javier López (Motagua):
Van a ser los detalles, lo que hagamos en las dos áreas, pero hay que ser equilibrados para evitar que salgan en transiciones rápidas.
Objetivos y valoración
Andrés Carevic (Cartaginés):
Uno aspiraba a ir por el título, pero bueno, ahora aspiramos al lugar de Copa de Campeones y es importante para la institución.
Javier López (Motagua):
Comenté que había sido el mejor partido (la ida) en varios aspectos y esperamos mantenerlos para tratar de sacar el resultado.