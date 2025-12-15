Andrés Carevic se despidió de los jugadores del Cartaginés

El técnico Andrés Carevic se despidió de los jugadores de Cartaginés, pese a que aún le restan seis meses de contrato.

Carevic ha tenido ofertas tanto de clubes ticos como de extranjeros en los últimos meses.

Incluso, el pasado domingo, tras el partido contra Saprissa, Carevic detalló que aún tenía vínculo contractual con los burmosos.

"Tengo contrato seis meses y mañana (hoy) tengo una charla con los jugadores para ver lo que sigue y dialogar todo el tema", dijo Carevic tras el partido.

Este medio intentó conversar con Leonardo Vargas, presidente del equipo, pero no contestó ni mensajes ni llamadas. Tampoco su hijo, Leonardo Vargas, quien es gerente deportivo.