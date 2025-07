Andrés Carevic: "Saprissa será un buen parámetro para lo que sigue"

El técnico Andrés Carevic augura un partido muy parejo entre su equipo el Cartaginés ante el Saprissa este martes en Tibás.

Este será el debut de ambos en la Copa Centroamericana 2025 y servirá de retorno para el equipo brumoso tras un año de ausencia.

Ambos quedaron ubicados en el grupo C junto a Motagua, Independiente de Panamá y Verdes de Belice.

Esta es parte de la entrevista con el estratega brumoso:

¿Cómo llega el Cartaginés a este juego luego de una derrota ante Liberia?

Siempre con el tema de los grupos, son muy parejos, todos los grupos serán difíciles por los equipos que no son ticos que se han armado bien, será una disputa importante y tendremos que estar enfocados en lo nuestro.

Mañana será un juego importante, difícil y tratar de tener un buen plan de juego y de ahí poder estar sumando, no me gusta ir mucho más allá y ahora es ir partido a partido y que el equipo vaya tomando forma, mañana será un buen parámetro para lo que sigue.

¿Para qué está este Cartaginés en la Copa Centroamericana?

La directiva hizo un gran esfuerzo para tener una planilla competitiva, pero no me gusta ir más allá, primero el objetivo es clasificar para llegar a las fases decisivas y después de eso se valorará esa situación, pero por ahí partimos, no hay más allá, queremos ser competitivos y pelear el campeonato de Concacaf que es importante.

¿Cómo toma a nivel personal el hecho de regresar a la Copa Centroamericana que ya ganó dos veces con la Liga?

Siempre es muy importante y satisfactorio jugar torneo internacional, las dos Concacaf que hemos ganado con la Liga siempre son bonitos recuerdos y ahora es relevante representar al país y ahora trabajar duro para hacer una buena Concacaf.

¿Qué opina de la gente que le baja un poco la importancia a este torneo sobre todo cuando no se gana?

Son opiniones, sinceramente uno le da la importancia porque es un torneo internacional y ganarlo siempre es fundamental para la institución, y habló no a nivel personal, sino a nivel de la institución. Nosotros le damos importancia al igual que el torneo nacional, siempre estar peleando todos los frentes y me baso en eso, para Cartaginés es sumamente importante.