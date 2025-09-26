Andrés Carevic: “Hay que jugar los 95 minutos en Honduras”

La derrota de Cartaginés en casa ante el Olimpia no le apaga la ilusión a Andrés Carevic. El timonel considera que están vivos en la serie, aunque reconoce que será complicada.

“Hicimos un segundo tiempo muy bueno, pero no nos alcanzó. Vamos 2-1 en la serie y hay que jugar los 95 minutos en Honduras dando todo para revertirla”, detalló el argentino.

Carevic fue claro en que no fue el mejor encuentro de los brumosos en el semestre: “Tuvimos un primer tiempo muy flojo”.

“A veces las cosas no salen como planificamos. Trabajamos la primera parte, jugamos ante un gran rival que nos superó. Fuimos imprecisos y le dimos espacio al Olimpia para que pudiera jugar”, añadió.

El técnico fue claro en que los hondureños tienen todo el mérito y que la victoria de visitante fue merecida.

“Creo que sabíamos y teníamos claro que es un equipo con jerarquía y práctico para jugar. Lo hicieron bien y por eso sacaron el resultado”, explicó.

En el aire quedan los fantasmas de los blanquiazules, pero este es un tema que a Carevic no le preocupa.

“Nosotros no vemos nada de los fantasmas, más de la institución. Trabajamos día a día para tratar de jugar cada partido a su máximo, como lo venimos haciendo en los dos campeonatos”, concluyó.