Andrés Carevic: "Estoy satisfecho con el fútbol que mostramos"

Cartaginés logró una contundente victoria 4-0 sobre el Independiente de Panamá, resultado que selló su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana de Concacaf. El conjunto brumoso dominó el encuentro y dejó satisfecho a su técnico, Andrés Carevic.

Tras el pitazo final, el estratega argentino destacó la importancia del triunfo y la forma en que se consiguió. “Este partido era decisivo, y ganar de esta forma me deja muy contento. Mis jugadores hicieron un gran partido, estoy satisfecho con el fútbol que mostramos. Fue un muy buen juego”, expresó Carevic.

El entrenador subrayó que la clave estuvo en el cumplimiento del plan de juego y en la circulación del balón.

“Seguimos un plan de juego y nuestra propuesta se basa en una buena circulación de balón. El equipo lo está desarrollando de muy buena manera y estoy agradecido con los jugadores”, añadió.

Asimismo, Carevic hizo hincapié en el valor de sus últimos triunfos, sobre todo en el Fello Meza de Cartago.

“Le damos mucha importancia al cómo ganamos. No se trata solo de venir y jugar en casa, también debemos proponer cuando somos visitantes, y eso es lo que intentamos hacer”, comentó.

El técnico también pidió dar más relevancia al boleto blanquiazul, pues reconoció que no es nada fácil el certamen internacional.

“Este torneo lo demuestra. Veo a todos los equipos de Concacaf creciendo, y por eso hay que darle mérito también a lo que estamos haciendo en Costa Rica”, manifestó.

​Con esta victoria, el Cartaginés avanzó de ronda y deberá esperar a que concluya el resto de partidos para conocer a su rival en cuartos de final.