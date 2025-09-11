Andrés Carevic elogia esfuerzo de sus jugadores tras triunfo ante Herediano

Cartaginés dio un golpe de autoridad en el clásico provincial al vencer 2-0 al Herediano en el estadio Fello Meza, un resultado que mantiene a los brumosos en la parte alta de la tabla del Torneo de Apertura 2025.

Tras el compromiso, el técnico Andrés Carevic destacó la entrega de su plantel, que atraviesa un momento de múltiples bajas y jugadores actuando fuera de su posición habitual.

“Felicitar a los jugadores, pues tenemos muchas bajas importantes y hay muchos futbolistas que están jugando en posiciones distintas. Quiero agradecer ese gran esfuerzo que están haciendo”, afirmó el estratega argentino.

Carevic subrayó la importancia de haber ganado en casa, aunque recalcó que su equipo debe mantener el mismo nivel cuando le toque actuar fuera del Fello Meza.

“Siempre es importante ganar y más estos partidos de local, pero buscamos tener un equilibrio jugando en casa y de visitante. Tenemos que seguir por esa línea”, indicó.

El timonel valoró el rendimiento tanto defensivo como ofensivo de sus dirigidos, reconociendo que aún existen aspectos por mejorar.

“El equipo hizo un gran partido en defensa y en ataque. Por momentos jugamos bien y en otros nos faltó controlar más el balón. Lo importante es que el equipo se plantó bien atrás y, si podemos meter más goles, perfecto, pero lo clave era dar este paso”, apuntó.

​Finalmente, Carevic evitó profundizar en detalles internos, aunque dejó claro que tanto el camerino como la directiva tienen metas claras para este campeonato.

“Siempre manejamos de camerino hacia adentro. Mi plantel y la directiva ya sabemos lo que nos proponemos, de lo contrario sería una falta de respeto. Tenemos muchas cosas por cumplir y eso es ir paso a paso”, concluyó.

Con esta victoria, Cartaginés llega al tercer lugar de la tabla.