Andrés Carevic anticipa una eliminatoria exigente ante Olimpia

El entrenador del Cartaginés, Andrés Carevic, anticipó un duelo muy complicado frente a Olimpia de Honduras, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El estratega argentino reconoció la jerarquía de los Leones y aseguró que su equipo trabaja con un plan definido para intentar avanzar en la eliminatoria.

“Será una eliminatoria difícil para nosotros. Estamos dándole énfasis a la recuperación de los jugadores por las lesiones y la carga de partidos. Ha sido un esfuerzo muy importante el que hemos hecho”, señaló Carevic.

El técnico destacó la calidad del club hondureño y el respeto que merece por su trayectoria. “Olimpia tiene jerarquía, tiene seleccionados nacionales y vamos a respetar lo que ha hecho. Nosotros tenemos nuestra estrategia y plan de juego para intentar ganar. La competencia será dura”, añadió.

Sobre el estado de algunos futbolistas, Carevic explicó que Diego González y Carlos Barahona ya se reincorporaron al grupo, aunque su disponibilidad para el partido aún está en evaluación.

El timonel también destacó la actitud de sus dirigidos, resaltando la conciencia y compromiso que existe en el camerino brumoso. “Vamos poco a poco. El grupo está consciente de la dedicación y el esfuerzo que se requiere”, dijo.

Carevic dejó claro que no se enfoca en las estadísticas, pese a que nunca ha perdido contra equipos hondureños. “Yo soy del momento y de la realidad. Al frente hay un equipo de jerarquía, difícil. Olimpia será un partido complicado, debemos ver cómo y dónde atacar”, concluyó.

Con este panorama, el Cartaginés se prepara para enfrentar uno de los retos más exigentes de la temporada ante un rival que solo una vez enfrentó hace 36 años.