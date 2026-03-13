Amarini Villatoro: "Yo espero que el árbitro que venga no le pese el partido"

El técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, hizo una petición especial para el juego del próximo domingo cuando reciban al Saprissa en el Fello Meza.

Villatoro hizo un llamado al árbitro Josué Ugalde quien estará en el partido, así como así como a sus asistentes Félix Quesada, Enmanuel Alvaradoy el cuarto Adrián Chinchilla a que tengan claridad en su toma de decisiones.

“Yo honestamente solo espero que el árbitro que venga y que la gente que esté en el VAR durante el partido del domingo no le pese, no tenga el carácter, tenga la personalidad para pitar parejo, pitar lo que es. No pido que se nos beneficie, pero tampoco que se nos perjudique y en esta clase de partidos que tomen mucha conciencia de lo que se está jugando”, mencionó en conferencia de prensa.

Además, también estarán Jesús Montero en el VAR y Cristopher Ramírez del AVAR.

Ya sobre el partido, el estratega guatemalteco apuntó a la importancia de tener una semana larga, luego de la seguidilla de partidos tras su participación en la Copa de Campeones de Concacaf.

“Sí, una semana normal, aprovechando que fue una semana donde nos permitió trabajar, recuperar un poquito de la carga y la seguida de partidos que traíamos.

“Fueron siete partidos consecutivos, de alguna manera hubo una recarga sobre el grupo y que nos provocó algunos tipos de lesiones musculares, pero creo que el grupo bien, el grupo más que todo que tuvo actividad el fin de semana, que es la base que estamos trayendo”, puntualizó.

Cartaginés recibirá a Saprissa este domingo a las 11 a. m. en el estadio Fello Meza en un duelo vital por el liderato del Clausura 2026.



