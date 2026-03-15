Amarini Villatoro: “Si estamos peleando arriba es por mérito propio”

El Cartaginés derrotó a Saprissa en su camino hacia la cima del Clausura 2026, y el técnico Amarini Villatoro celebra el momento, pero está claro que no se pueden dormir en los laureles.

“Si estamos peleando arriba es por mérito propio y hay que pelear cada partido que falte como una final”, detalló Villatoro.

Los brumosos enfrentaron el cotejo ante los morados con varias lesiones y sanciones, por lo que llegaban con un equipo corto, pero esto no pesó.

“Es un equipo resiliente que ha sabido salir adelante”, añadió.

El primer tiempo terminó con los tibaseños arriba en el marcador, pero tras el descanso los cartagineses le dieron vuelta al tanteador.

“El primer tiempo, a pesar de que no fue del todo un mal partido, creo que nos faltó. La charla al medio tiempo fue: ‘Yo creo, yo puedo’”, indicó.

Villatoro destacó que supieron manejar el ritmo de juego y lo que se venía cuando Cartaginés se puso arriba en el marcador.

“Pegamos en los momentos justos y es un equipo fuerte atrás, sabiendo que el equipo rival iba a apostar por el juego directo, que les ha dado resultado”, concluyó.