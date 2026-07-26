Amarini Villatoro reconoce el reto de reemplazar a Cristopher Núñez

Cartaginés inició con el pie derecho su participación en el campeonato tras imponerse 3-1 al Inter San Carlos, un resultado que dejó satisfecho al técnico Amarini Villatoro, quien resaltó la importancia de comenzar el torneo con una victoria y el desempeño mostrado por sus dirigidos.

En conferencia de prensa, el estratega guatemalteco aseguró que el encuentro representó una exigente prueba, debido a las características del rival, pero destacó la capacidad de su equipo para interpretar el compromiso.

"Siempre es muy importante empezar ganando. Hoy era un partido complicado, enfrentamos a un equipo con buenos jugadores, atrevido, que siempre buscó jugar. Nosotros hicimos una buena lectura del compromiso", afirmó Villatoro.

El entrenador también destacó el trabajo realizado durante la pretemporada, asegurando que el plantel llega en buenas condiciones y que el objetivo ahora es acelerar la adaptación de las nuevas incorporaciones.

"Hicimos una muy buena pretemporada. Estamos buscando integrar lo más rápido posible a los jugadores que se incorporaron recientemente. Contamos con un buen plantel", señaló.

Uno de los temas abordados por el técnico fue la salida de Cristopher Núñez, futbolista que se marchó al Atromitos FC del fútbol de Grecia.

Villatoro reconoció que reemplazar al mediocampista no será una tarea sencilla, debido a la influencia que tenía dentro del esquema del equipo.

"No es fácil suplir a un futbolista como Cristopher Núñez. Era uno de los jugadores más importantes para nosotros. Nos daba muchas cosas y era quien manejaba los tiempos", concluyó.

Con este triunfo, Cartaginés suma sus primeros tres puntos del torneo y comienza con buenas sensaciones una temporada en la que buscará consolidar su proyecto deportivo bajo el mando de Amarini Villatoro.











