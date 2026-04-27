Amarini Villatoro quiere cambiar el significado de “cartagada”

Cartaginés clasificó a las semifinales del Clausura 2026, instancia en la que se medirá con Herediano.

Los brumosos llegan con la confianza de poder dar un golpe, pero además su técnico, Amarini Villatoro, desea cambiar una de las narrativas que históricamente persiguen a la institución.

“Viendo un poco la historia del equipo y de la provincia, uno entiende la palabra ‘cartagada’ como un acontecimiento histórico. Ojalá podamos hacer otra como la de hace un par de años”, dijo Villatoro, dejando en claro a lo que aspira su oncena.

Los blanquiazules sellaron su clasificación con un contundente 0-5 ante Guadalupe este domingo, cuando muchos hablaban de una posible “cartagada” que los dejara fuera.

Cartaginés, como cuarto clasificado, se enfrentará a los florenses, que terminaron la fase regular como líderes.

“Será una llave difícil, pero el equipo tiene la capacidad de lograr los objetivos, aunque no seamos candidatos. En estas instancias cambia todo”, añadió Villatoro.

La ida se jugará en el Fello Meza el sábado 2 de mayo a las 8 p. m., mientras que la vuelta será una semana después, en el mismo horario, pero en casa rojiamarilla.