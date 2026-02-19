Amarini Villatoro: “Nos faltó un poquito más de atrevimiento en tres cuartos para adelante”

Luego del empate sin goles entre Cartaginés y el Vancouver Whitecaps, en la casa brumosa quedó la impresión de que algo más se pudo lograr para encaminar el boleto hacia los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Así lo dejó en claro el técnico blanquiazul, Amarini Villatoro.

“Creo que nos faltó un poquito más de atrevimiento tres cuartos para adelante, en la recuperación de la pelota, para buscar el gol, porque es lógico, uno, independientemente de sus armas, quiere ganar de local”, indicó el estratega.

Si bien es cierto que los canadienses llegaban como favoritos, todavía no están en ritmo de competencia, por lo que Cartaginés hizo una buena labor para defender el cero en casa.

“En el caso del empate, por el formato de la serie, el empate es más positivo para nosotros, por no recibir gol de visita”, añadió Villatoro.

La serie, que se definirá el próximo miércoles en casa de los Whitecaps, está lejos de definirse.

“Era importante llegar con vida a Canadá, a Vancouver, llegar con la posibilidad, con la ilusión. Eso era lo que buscábamos en este primer partido y creo que vamos con la misma. En fútbol no hay nada escrito, intentaremos hacer nuestro partido, un partido inteligente como fue hoy, pero sin olvidarnos del arco contrario”, comentó.

“Cartaginés es un equipo que puede pelear el título nacional y puede dar la sorpresa en la competencia internacional. Tengo mucha confianza en el grupo y en lo que estamos haciendo”, concluyó Villatoro.