Amarini Villatoro: "Nos faltó jerarquía en el último cuarto de cancha"

Cartaginés arrancó con el pie izquierdo su serie semifinal del Torneo de Clausura 2026, luego de caer 0-1 en casa ante el Herediano.

Tras el compromiso, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro reconoció la efectividad del rival, pero dejó claro que la eliminatoria sigue abierta.

“Felicitar al rival por el triunfo, fue más efectivo; realizó dos remates a portería y se lleva la victoria”, señaló el estratega brumoso en conferencia de prensa.

Villatoro no escondió las falencias de su equipo, especialmente en la zona ofensiva, donde considera que faltó peso en los momentos clave.

“Debemos tener más calidad en el último cuarto de cancha. Nos faltó jerarquía para resolver”, admitió.

A pesar del resultado adverso, el técnico mantiene la confianza de cara al partido de vuelta, que se disputará en el Estadio Carlos Alvarado el próximo sábado.

“La serie está abierta. En la casa de ellos hemos jugado bien; no me veo perdiendo ahí. Siento que vamos a sacar un buen resultado. Puedo garantizar que será una serie cerrada hasta el último minuto”, afirmó con determinación.

En cuanto al desarrollo del juego, Villatoro fue crítico con la actitud mostrada por sus dirigidos. “No fuimos un equipo intenso, nos faltó movilidad ante un rival que apostaba por nuestro error”, explicó.

Finalmente, se refirió a la situación del experimentado delantero Johan Venegas, quien no tuvo participación en este compromiso.

“Era muy difícil que pudiera jugar hoy, pero lo convoqué por lo que puede aportar en el camerino. Hace pocos días se incorporó al equipo; esperamos que con más trabajo pueda tener minutos en la vuelta”, concluyó.

Con este panorama, Cartaginés está obligado a buscar la remontada en condición de visitante si quiere mantenerse con vida en la lucha por el título.







