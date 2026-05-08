Amarini Villatoro no le preocupa los buenos números de Herediano en casa

A pesar de llegar con la desventaja de haber caído en el Fello Meza, Cartaginés mantiene viva la esperanza de clasificar a la final de segunda fase.

El fin de semana anterior cayeron en casa ante el Herediano por marcador de 0-1 y deben darle la vuelta al global en el Carlos Alvarado.

El entrenador brumoso, Amarini Villatoro, habló sobre varios temas en la previa, a continuación los más importantes.

¿Cómo plantear el partido de vuelta?

Este tipo de partidos se ganan por detalles y se pierden por lo mismo, porque son muy cerrados, muy estratégicos, muy tácticos y, bueno, yo creo que en eso hemos enfocado la semana, en trabajar ciertos detalles, hacer algunos cambios y variantes.

¿Qué ha mostrado Cartaginés?

Nosotros hemos competido. Creo que hemos competido con cualquiera de los otros nueve clubes del torneo y por eso estamos acá y merecidamente estamos peleando una semifinal, por la regularidad que hemos tenido y esa regularidad en nuestro juego tiene que mantenerse también en este partido de visita.

¿Johan Venegas?

La disposición de Johan ha sido muy buena, ha trabajado bien esta semana, ya trabajó con el grupo, siempre midiendo las cargas porque viene de una inactividad de tres meses, ¿verdad? O sea, tenemos que tomar en cuenta eso y nosotros, como cuerpo técnico, también saber hasta qué punto tomar riesgos. Sí considero que pueda tener minutos en Heredia.

Estilo de juego de Herediano

Para jugar finales hay diferentes formas, diferentes maneras, es en base a lo que cada entrenador cree que tiene dentro de su plantel y trata de optimizar recursos. Y yo creo que ellos lo hicieron bien. Las finales son así, cerradas. Hoy estamos hablando de un buen planteamiento, una buena estrategia porque le salió y cuando sale todo está bien.

¿Cómo vislumbra el juego de vuelta?

Para mí, para mis jugadores, es una revancha y sentimos que por ahí pueda cambiar un poco, porque independientemente también la gente de Heredia querrá ver a un Herediano distinto en su casa y sabemos que se ha comportado de una manera distinta también, entonces yo creo que va a estar más entretenido el partido.

Buenas estadísticas de Herediano en casa

Siempre digo que las estadísticas son un dato y están para romperse. Esos son bonitos retos, las estadísticas pueden romperse, porque al final no deja de ser eso y siempre hay una primera vez.