Amarini Villatoro mandó un mensaje a la afición brumosa y una petición especial a la directiva

Cartaginés sudó de más para derrotar por la mínima a Pérez Zeledón este domingo y el técnico brumoso Amarini Villatoro no se guardó nada en la conferencia de prensa tras el juego.

Villatoro mandó un mensaje directo a la afición blanquiazul y les pidió no ser “tan extremista”, pues luego de las derrotas ante Sporting FC por el campeonato y Copa, el aficionado se enfrió un poco.

“A la afición le digo que no sea tan extremista. Los títulos se ganan en diciembre y mayo. Hay que ir partido a partido; a veces vamos a perder, a veces vamos a ganar, pero vamos mejorando. Sí, me ha tocado ver extremismo, pero quiero que haya más apoyo, tanto en las buenas como en las malas”, destacó.

El estratega guatemalteco además envió una petición a la directiva del Cartaginés con más tintes de crítica que otra cosa.

“No lo veo bien. Usted no ve a los de la Liga prestando jugadores a Herediano para que hagan minutos Sub-21. Anteriormente, los jugadores que hicieron minutos acá no eran de la casa, y eso nos afecta, porque no les da a los nuestros el roce necesario. Es una opinión personal, pero creo que acá debemos formar mejor y dar más oportunidad a nuestros futbolistas”, destacó.

Con la victoria, los brumosos son líderes del certamen junto al Herediano con 13 puntos, por lo que el partido del próximo sábado entre ambos equipos será un duelo directo por la cima.