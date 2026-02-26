Amarini Villatoro: "Fue complicado, pero tratanos de competir"

El técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, reconoció la superioridad del Vancouver Whitecaps tras la derrota 0-2 en la Copa de Campeones de la Concacaf, resultado que dejó a los brumosos sin opciones en la serie ante el conjunto de la MLS.

El estratega fue claro al analizar el compromiso, señalando que su equipo logró sostenerse durante varios lapsos del encuentro, pero terminó cediendo ante la jerarquía del rival.

“El partido fue difícil para nosotros, sufrimos bastante. Logramos mantenernos en la primera parte y, tras el gol, estuvimos cerca de anotar uno que hubiera complicado la serie. Luego nos abrimos y el 2-0 mató la serie”, afirmó Villatoro a Teletica Radio.

El técnico destacó la exigencia que representó enfrentar a un club que compite en una de las ligas más fuertes del continente.

“Es complicado, tratamos de competir. Fue una cancha dura y difícil, ante un rival subcampeón actual de la competición y de la MLS, que tiene jugadores de calidad que marcan la diferencia; es notoria la diferencia. Ellos compiten en una de las 10 ligas más importantes del mundo, así que nos pone una alta exigencia y nos permite seguir mejorando”, agregó.

Uno de los aspectos que más preocupó al entrenador fue la táctica fija, factor determinante en el resultado.

“Hablamos de la concentración en la táctica fija; nos ha costado y tenemos que mejorar en esa parte. Ellos fueron superiores, pero nos anotaron de táctica fija, entonces también es parte de nosotros”, reconoció.

Con la eliminación consumada, el enfoque del conjunto brumoso cambia hacia los torneos domésticos y regionales.

“Es obligación ahora pelear el título y las primeras posiciones del campeonato, y en la Copa Centroamericana también lograr estar entre los seis mejores. Tenemos que estar fuertes y dar vuelta a la página”, puntualizó.

Asimismo, Villatoro subrayó la importancia de recuperar a varios futbolistas que arrastran molestias físicas.

“Lo más importante es la recuperación de algunos jugadores lesionados. Son importantes las rotaciones para los compromisos que vienen; tenemos que ir a competir a San Carlos y enfocarnos en la recuperación”.

Cartaginés deberá ahora recomponerse rápidamente, enfocar energías en el certamen nacional y buscar regularidad internacional para continuar su proceso de crecimiento.







