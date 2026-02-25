Amarini Villatoro: “El fútbol está lleno de hazañas, pero parten del realismo, de saber competir”

El técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, tiene claro que su equipo tiene la oportunidad de noquear al Vancouver Whitecaps y dejarlo fuera de la Copa de Campeones de Concacaf.

Los brumosos no llegaron como favoritos a la serie, pero en su visita al estadio canadiense llegan con la serie viva tras empatar 0-0 en el Fello Meza.

“Es clave ser realistas. Enfrentamos un rival fuerte. El fútbol está lleno de hazañas, pero parten del realismo, de saber competir con las armas que uno tiene. No todo es dinero. Eso inclina la balanza, pero hay formas de competir: siendo inteligentes, aplicados tácticamente y fortaleciendo el trabajo en equipo para contrarrestar individualidades superiores”, explicó el técnico.

Villatoro trató el tema del desgaste del grupo, ya que los blanquiazules han tenido una gran cantidad de juegos este semestre.

“La exigencia de mañana es alta y los jugadores deben estar al 100%. Si sentimos que alguno no está al 100%, tenemos un plantel de 21 jugadores del que podemos echar mano en caso de eventualidades”, añadió el guatemalteco.

Acerca de cómo plantear el partido, que tiene hora de inicio a las 8:15 p. m., hora tica, Villatoro hizo la comparación con lo mostrado en la ida, hace una semana atrás.

“Debemos ser inteligentes y más equipo. Basarnos en un planteamiento grupal donde todos cumplamos nuestra función, tengamos compromiso y orden cuando no se tenga la pelota. Si queremos competir en la serie y lograr un resultado que nos acerque a una posible clasificación, con la pelota debemos mostrar un poco más, tener más confianza, ser más efectivos y precisos, y transformarlo en contundencia frente al marco contrario”, concluyó.

Cabe recordar que en Concacaf el gol de visita vale para desempatar una serie y, en caso de cualquier empate con goles o cualquier victoria, Cartaginés se enfrentaría al Seattle Sounders en la siguiente ronda.