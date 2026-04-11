Amarini Villatoro: "El balón no salió en el gol que anulan, también hubo un penal que era cárcel”

El técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, no ocultó su molestia luego de la derrota 1-2 frente al Herediano en el estadio Fello Meza, en un compromiso marcado por la polémica arbitral tras un penal no sancionado y un gol anulado al conjunto brumoso.

Finalizado el encuentro, el estratega brumoso cuestionó abiertamente las decisiones arbitrales y aseguró que las jugadas controversiales deberán ser revisadas por quienes corresponda.

“Las imágenes son claras, eso lo deberán analizar las personas correspondientes, el balón no salió en el gol que nos anulan, también hubo una falta que era penal y cárcel”, manifestó Villatoro en conferencia de prensa.

Más allá de la controversia, el entrenador lamentó el resultado y afirmó que su equipo hizo méritos suficientes para obtener un mejor desenlace en casa.

“Siento que fuimos superiores, perder es mucho castigo para nosotros, debemos ser efectivos”, señaló.

Asimismo, Villatoro destacó la actitud mostrada por sus dirigidos durante el compromiso, aunque reconoció la contundencia del cuadro florense en ataque.

“El equipo lo intentó en todo momento, felicitamos a Herediano, tuvo efectividad, remató 3 veces a marco y anotó 2 veces con un jugador que está en un gran momento”, agregó.

La derrota deja al Cartaginés golpeado en sus aspiraciones dentro del campeonato, mientras el equipo deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en sus próximos compromisos en la recta final del torneo.











