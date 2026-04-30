Amarini Villatoro da una noticia que llena de esperanza al Cartaginés para la fase final

El Cartaginés se alista para afrontar lo que será un enorme reto este sábado cuando comiencen las semifinales del Torneo de Clausura 2026.

Los brumosos se medirán en una serie de ida y vuelta ante el líder Herediano, por lo que si quieren volver a ser campeones, deberán eliminar al menos dos veces al Team.

Pero entre la algarabía por clasificar, el técnico Amarini Villatoro dio una noticia que llena de esperanza a los brumosos antes de la serie ante los rojiamarillos.

Esa es que el retorno de Johan Venegas podría estar muy cerca, e incluso hasta podría ver ya algunos minutos para estos juegos.

“Johan Venegas ha tenido una gran evolución gracias al excelente trabajo del cuerpo médico del club y es muy posible que esté en estas instancias finales, lo cual me alegra mucho, ya que es un jugador muy importante para el equipo por lo que nos puede aportar en experiencia y goles”, destacó el entrenador en el Media Day de la Unafut.

Villatoro sabe que la experiencia del delantero puede ser vital en estas instancias, pero no quiere apresurar nada, por lo que “estaremos viendo si puede ir de inicio o ser una opción”.

Venegas es uno de los muchos casos de lesión que ha tenido el club a lo largo de la temporada y con los que el propio estratega ha tenido que lidiar; aun así, el equipo alcanzó nuevamente las fases finales.

“Cartaginés no tiene nada que envidiar a otras instituciones, tampoco es que le sobre, pero tenemos un plantel competitivo y dependemos mucho del tipo de plantel que tenemos. Creo que tenemos muy buenos jugadores, muchos que son de los mejores del país en su posición, como Cristopher Núñez. Si tienes un equipo con muy buenos jugadores, que no tiene nada que envidiarle a nadie, siempre se va a competir. Nos tenemos que hacer fuertes en esta fase y todo empieza de cero. Es hora de demostrar esa jerarquía en esta fase que viene. Se demuestra el verdadero carácter de un futbolista”, concluyó.

Cartaginés y Herediano vivirán su primer pulso en semifinales este sábado a las 8 p. m. en el Fello Meza. Las entradas ya están a la venta.



