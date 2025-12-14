Alineaciones: Vladimir y Carevic anunciaron sus titulares

Los técnicos Vladimir Quesada, de Saprissa, y Andrés Carevic, de Cartaginés, definieron a sus titulares para el juego de vuelta de la semifinal, este domingo a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

La serie marcha 1-2 en el marcador global tras lo ocurrido el jueves anterior en el estadio Fello Meza.

El ganador de esta serie enfrentará a la Liga en la final de fase.



Los manudos se impusieron 4-1 a Liberia en el marcador global de la semifinal.





