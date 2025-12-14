EN VIVO
Deportivo Saprissa

Alineaciones: Vladimir y Carevic anunciaron sus titulares

La serie marcha 2-1 a favor de los morados.

Cartaginés vs. Saprissa. Foto: Fernando Araya
Por Daniel Jiménez 14 de diciembre de 2025, 15:07 PM

Los técnicos Vladimir Quesada, de Saprissa, y Andrés Carevic, de Cartaginés, definieron a sus titulares para el juego de vuelta de la semifinal, este domingo a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

La serie marcha 1-2 en el marcador global tras lo ocurrido el jueves anterior en el estadio Fello Meza.

El ganador de esta serie enfrentará a la Liga en la final de fase.

Los manudos se impusieron 4-1 a Liberia en el marcador global de la semifinal.

Saprissa.

Cartaginés.

