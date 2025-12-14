Deportivo Saprissa
Alineaciones: Vladimir y Carevic anunciaron sus titulares
La serie marcha 2-1 a favor de los morados.
Los técnicos Vladimir Quesada, de Saprissa, y Andrés Carevic, de Cartaginés, definieron a sus titulares para el juego de vuelta de la semifinal, este domingo a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.
La serie marcha 1-2 en el marcador global tras lo ocurrido el jueves anterior en el estadio Fello Meza.
El ganador de esta serie enfrentará a la Liga en la final de fase.
Los manudos se impusieron 4-1 a Liberia en el marcador global de la semifinal.