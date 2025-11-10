EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense y Cartaginés sabrán sus rivales de Copa de Campeones en diciembre

La competencia iniciará en febrero 2026 y terminará el sábado 30 de mayo de 2026.

Copa de Campeones de Concacaf. AFP
Por Daniel Jiménez 10 de noviembre de 2025, 14:36 PM

Atención aficionados de Alajuelense y Cartaginés, ya la Concacaf brindó anuncios importantes sobre el sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2026.

El evento será el martes 9 de diciembre en Miami, Estados Unidos.

Estos son los clubes que ya están con boleto en mano al torneo:

La competencia iniciará en febrero 2026 y terminará el sábado 30 de mayo de 2026.

Aún faltan dos cupos restantes, de los cuales, uno será del Caribe (tercer lugar de la Copa del Caribe Concacaf 2025) y otro de la MLS (campeón de la MLS Cup 2025).

