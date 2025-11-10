Liga Deportiva Alajuelense
Alajuelense y Cartaginés sabrán sus rivales de Copa de Campeones en diciembre
La competencia iniciará en febrero 2026 y terminará el sábado 30 de mayo de 2026.
Atención aficionados de Alajuelense y Cartaginés, ya la Concacaf brindó anuncios importantes sobre el sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2026.
El evento será el martes 9 de diciembre en Miami, Estados Unidos.
Estos son los clubes que ya están con boleto en mano al torneo:
25/27 ✅ | Atlético Ottawa has qualified for the Champions Cup as CPL champs! 🇨🇦 pic.twitter.com/1OmtfXFSUX— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 10, 2025
La competencia iniciará en febrero 2026 y terminará el sábado 30 de mayo de 2026.
Aún faltan dos cupos restantes, de los cuales, uno será del Caribe (tercer lugar de la Copa del Caribe Concacaf 2025) y otro de la MLS (campeón de la MLS Cup 2025).