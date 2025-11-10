Alajuelense y Cartaginés sabrán sus rivales de Copa de Campeones en diciembre

Atención aficionados de Alajuelense y Cartaginés, ya la Concacaf brindó anuncios importantes sobre el sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2026.



El evento será el martes 9 de diciembre en Miami, Estados Unidos.



Estos son los clubes que ya están con boleto en mano al torneo:

25/27 ✅ | Atlético Ottawa has qualified for the Champions Cup as CPL champs! 🇨🇦 pic.twitter.com/1OmtfXFSUX — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 10, 2025

La competencia iniciará en febrero 2026 y terminará el sábado 30 de mayo de 2026.

Aún faltan dos cupos restantes, de los cuales, uno será del Caribe (tercer lugar de la Copa del Caribe Concacaf 2025) y otro de la MLS (campeón de la MLS Cup 2025).