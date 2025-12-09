Alajuelense y Cartaginés palpitan el sorteo de Concacaf

Los ojos de muchos aficionados estarán puestos en el sorteo de la Copa de Campeones de Concacaf. Alajuelense y Cartaginés son los únicos clubes costarricenses en competencia, pero no los únicos ticos protagonistas.



Por ejemplo, están el portero Keylor Navas con el Pumas de México, el técnico Jeaustin Campos, del Real España de Honduras, y Steven Cárdenas y Derrickson Quirós, del Xelajú de Guatemala.



El sorteo se realizará este miércoles a partir de las 6 p. m. (hora de Costa Rica).



La Liga comenzará su participación en el torneo desde los octavos de final, debido al tricampeonato de Copa Centroamericana recién obtenido.



Por su parte, el Cartaginés deberá comenzar desde la primera ronda del certamen.

La Concacaf ubicó los bombos y las llaves previo al sorteo, el Pumas de Keylor quedó ubicado en el mismo sector del Alajuelense, por lo que podrían verse las caras en caso de que ambos avancen algunas etapas.



En el caso del cuadro blanquiazul solo se mediría a Navas en una eventual final. Eso sí, el Cartaginés podría enfrentarse en unos octavos de final al Inter Miami de Messi, aunque depende de cómo se dé el sorteo.