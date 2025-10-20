EN VIVO
Alajuelense y Cartaginés jugarán esta semana por la Copa Centroamericana

Los manudos reciben al Olimpia en la semifinal ida, mientras que los brumosos enfrentarán al Motagua por el repechaje.

Diego Campos, Alajuelense.|Crédito: Prensa LDA
Por Redacción Teletica Deportes 20 de octubre de 2025, 12:21 PM

Luego del Clásico Nacional, Alajuelense abrirá en casa la semifinal ida de la Copa Centroamericana ante Olimpia, este jueves a las 8 de la noche.

El buen momento manudo y la construcción del equipo son detalles que Óscar Ramírez valora de cara a la justa internacional.

Las entradas ya comenzaron a venderse y registran un muy buen movimiento.

Además, Cartaginés enfrentará al Motagua en el repechaje del torneo internacional. El juego será este martes a las 8 de la noche en el estadio Fello Meza.

Manudos y brumosos disputarán los juegos de ida y vuelta durante el mes de octubre.

