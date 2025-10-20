Alajuelense y Cartaginés jugarán esta semana por la Copa Centroamericana

Luego del Clásico Nacional, Alajuelense abrirá en casa la semifinal ida de la Copa Centroamericana ante Olimpia, este jueves a las 8 de la noche.

El buen momento manudo y la construcción del equipo son detalles que Óscar Ramírez valora de cara a la justa internacional.

Las entradas ya comenzaron a venderse y registran un muy buen movimiento.

Además, Cartaginés enfrentará al Motagua en el repechaje del torneo internacional. El juego será este martes a las 8 de la noche en el estadio Fello Meza.

Manudos y brumosos disputarán los juegos de ida y vuelta durante el mes de octubre.