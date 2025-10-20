Liga Deportiva Alajuelense
Alajuelense y Cartaginés jugarán esta semana por la Copa Centroamericana
Los manudos reciben al Olimpia en la semifinal ida, mientras que los brumosos enfrentarán al Motagua por el repechaje.
Luego del Clásico Nacional, Alajuelense abrirá en casa la semifinal ida de la Copa Centroamericana ante Olimpia, este jueves a las 8 de la noche.
El buen momento manudo y la construcción del equipo son detalles que Óscar Ramírez valora de cara a la justa internacional.
Las entradas ya comenzaron a venderse y registran un muy buen movimiento.
Además, Cartaginés enfrentará al Motagua en el repechaje del torneo internacional. El juego será este martes a las 8 de la noche en el estadio Fello Meza.
Manudos y brumosos disputarán los juegos de ida y vuelta durante el mes de octubre.