Alajuelense es líder general y el campeonato pasa por el Morera Soto

Con el liderato general en el bolsillo, Alajuelense ahora piensa en la vuelta de la Copa Centroamericana. Los manudos llegaron al Fello Meza y ganaron 0-2, ante un Cartaginés que poco pudo hacer ante la mejor cara de los rojinegros.

La primera parte fue trabada, incluso enredada. Ninguno de los equipos encontraba caminos ni claridad para ser profundos y peligrosos.

Pero en medio de los bostezos que arrancaba el trámite, apareció Kenyel Mitchell. En el hombre a hombre superó a dos rivales y puso el balón pegado al palo para el 0-1.

<span id="selectionBoundary_1764527818884_9947978205050996" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Era el minuto 46, pero no era todo en la inicial, porque al 50 apareció Fernando Piña, quien también encontró espacio al encarar para el 0-2.

En la complementaria, los de Andrés Carevic lo intentaron, fueron insistentes, pero les faltó calma, además de que los erizos fueron sólidos en la zaga.

En la fecha final de la primera fase, Cartaginés recibe a Liberia y Alajuelense a San Carlos, pero para la Liga está el Xelajú y el sueño de un tricampeonato internacional.