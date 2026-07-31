Alajuelense, Cartaginés, Herediano y Saprissa enfrentan una semana sin descanso

El calendario no le dará respiro a los principales equipos del país, que deben enfrentar el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

Tanto Alajuelense como Cartaginés, Herediano y Saprissa volverán a jugar los fines de semana por el torneo local y a mitad de semana por la Concacaf.

Liga viajera

Los manudos disputarán tres partidos: uno en casa y dos como visitantes.

Por el Apertura 2026, reciben el sábado a las 8 p. m. a Escorpiones. El martes estarán en Nicaragua para medirse al Diriangén, también a las 8 p. m.

De regreso a suelo costarricense, el sábado de la próxima semana visitarán a Herediano.

Un respiro para los brumosos

Luego de jugar la noche del jueves en Guatemala ante Municipal y traerse un punto de la capital chapina, los dirigidos por Amarini Villatoro saltarán a la cancha el lunes en casa de Pérez Zeledón.

A mitad de semana descansarán de la Copa Centroamericana, pero el viernes recibirán a Sporting en el Fello Meza.

Florenses fuera de su casa

El panorama rojiamarillo incluye dos visitas y un juego en casa.

Este fin de semana viajarán a San Carlos para enfrentar a Inter San Carlos. Por la Copa Centroamericana, se medirán el miércoles a Alianza en San Salvador, antes de recibir a Alajuelense el domingo 9.

Morados locales

En el caso de los tibaseños, serán dos juegos seguidos en el Ricardo Saprissa, antes de tener que hacer maletas.

Por el Apertura 2026, este fin de semana reciben a San Carlos y el miércoles volverán a medirse a un equipo panameño.

Esta vez el visitante será Inter, en la antesala del tercer partido del torneo local, que disputarán el sábado 8 en Puntarenas.