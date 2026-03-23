¡Ahora sí! Diego González tendrá este martes su cédula tica

El futbolista Diego González recibirá su cédula costarricense este martes. Luego de un proceso de naturalización, el carrilero izquierdo ya no ocupará plaza de extranjero.

Teletica.com conversó con José Altalef, representante de González sobre este tema, la aspiración de estar en un nuevo proceso de Selección Nacional y también su futuro, pues vence contrato con el Cartaginés.

—¿Cómo está Diego González con la noticia de que ya será tico?



Estamos muy contentos y felices porque se cumplieron todas las etapas necesarias para la naturalización, ahora sí con cédula en mano se puede decir que es un costarricense más.

—¿Tienen una fecha exacta o será en el transcurso de esta semana?



Mañana martes está programada la entrega en horas de la mañana. La cita fue dada y si todo sale bien, mañana martes la tendrá.



—¿Buscará un chance en Selección Nacional luego de obtener la cédula?

Fíjate que precisamente esa fue la intención después de conocer que podía optar por la naturalización, contrajo matrimonio con una ciudadana costarricense de nacimiento y eso le dio la oportunidad de optar por la ciudadanía, se cumplieron todas las etapas y fue una larga espera.

Siempre motivados con dos propósitos el no ocupar una casilla de extranjero dentro de Costa Rica que eso sabemos le abrirá un abanico de oportunidades en su carrera deportivo y económica, pero siempre viendo de reojo de poder ser tomado en cuenta por la Selección, Diego puede ser elegible ya que en México no jugó con la selección y lo hace ser una opción en el nuevo proceso.



—¿Con esta cédula en mano se le abrirán posibilidades de otros clubes de Primera División?

Estamos conscientes de eso, a Diego se le vence próximamente el contrato con Cartaginés, hemos tenido conversaciones para una posible renovación estamos en el estira y encoge normal, Cartaginés tiene la primera opción, nosotros somos muy agradecidos porque cuando él volvió del Xelajú de Guatemala, él venía de tener una irregularidad por una enfermedad que tuvo problemas virales y eso había hecho que no tuviera regularidad, pero Cartaginés ponderó sus cualidades y características y abrieron una puerta que nos permitió consolidarnos.

Hemos decidido tanto por iniciativa de Diego como mía, que el Cartaginés va a tener la prioridad en la medida de lo posible, vamos un poco avanzados, no concretados, esperemos que en los próximos días las cosas se resuelvan y si no ya exploraremos otras oportunidades.