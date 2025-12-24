Expresidente Alvarado habla por primera vez en esta campaña: vea lo que dijo

El expresidente Carlos Alvarado apareció por primera vez en la actual campaña presidencial, acompañando a su esposa Claudia Dobles, candidata a la silla presidencial, en un video navideño difundido en redes sociales (véalo adjunto a esta nota).

En la grabación se observa un portal navideño mientras Dobles hace referencia a que muchas familias viven encerradas debido a la inseguridad. Segundos después, aparece el exmandatario en escena, detrás de Dobles en silencio, y al final del video ambos dicen al unísono: “Feliz Navidad”.

La ley permite a todos los aspirantes que, en la tregua político electoral de estos días, se emitan mensajes navideños por parte de los candidatos.

Lo que es prohibido durante estas semanas son anuncios pagados o algún tipo de pauta publicitaria vinculada a los partidos.