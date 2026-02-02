Claudia Dobles: “Vamos a defender la democracia en la Asamblea Legislativa”

La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, se dirigió a la ciudadanía luego de la contundente victoria de Laura Fernández, del partido oficialista.

Dobles felicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por garantizar, una vez más, la voluntad del pueblo costarricense, aunque reconoció que el resultado no era el esperado por su partido.

“Logramos conformar un movimiento político, una coalición que le dio esperanza a miles de costarricenses. Les garantizo que desde hoy y a partir de mañana, hago un llamado a todas las fuerzas democráticas del país para unir esfuerzos. Tenemos que defender todos los espacios y no permitir que se dañe a Costa Rica”, afirmó Dobles.

Acompañada de su esposo, el expresidente Carlos Alvarado, la aspirante aseguró que defenderá al país desde la Asamblea Legislativa.

“Vamos a defender la democracia en la Asamblea Legislativa y en la calle si es necesario. La patria se defiende todos los días. La lucha no ha terminado, continúa ahora más que nunca. Tenemos que unirnos para proteger este país, y habrá personas demócratas que velarán por ello en todos los espacios”, indicó.

Con el 69.40% de las mesas escrutadas, Coalición Agenda Ciudadana tiene una curul en el Congreso, la cual será ocupada por Dobles, quien ocupa el primer lugar de San José.

La nueva diputada agradeció el apoyo de sus seguidores.