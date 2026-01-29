Claudia Dobles plantea consolidar un solo bloque contra "Laura y sus jefes"

La candidata Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), lanzó este miércoles un llamado a conformar un bloque único de oposición frente a Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano (PPSO), quienes lideran las encuestas de intención de voto.

En un video, publicado en sus redes sociales, Dobles apeló a la indecisión de una parte del electorado y planteó la necesidad de unir fuerzas para enfrentar lo que calificó como “el show, el costo de la vida y la amenaza que representan Laura Fernández y sus jefes”.

“Uno de cada cuatro costarricenses no se ha decidido, y se lo digo con honestidad, lo entiendo. En el ambiente hay confusión, tristeza, incluso miedo y violencia. Por eso hoy quiero hacerle una propuesta: unirnos. Consolidar un solo bloque por Costa Rica”, expresó Dobles.

La aspirante aseguró que su coalición es “la opción que crece, la que tiene impulso y la capacidad real de ganar”, e instó a los ciudadanos a conversar con sus allegados y respaldar su proyecto político en la segunda ronda electoral. “El momento de Costa Rica es ahora”.

El último estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicado el martes, coloca a Laura Fernández (PPSO) en primer lugar con un 43.8% de apoyo.

La encuesta también revela una disminución significativa en el número de indecisos: del 45% registrado en diciembre a un 25.9% en enero. En segundo lugar, aparece Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con 9.2%, mientras que Claudia Dobles (CAC) alcanza un 8.6%.