¡Ya está aquí! Marvel lanza esperado primer avance de 'Spider Man: Un nuevo día'

Marvel y Sony dieron a conocer, este miércoles, el primer avance oficial de la esperada película Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Un nuevo día), la nueva entrega con Tom Holland como el icónico superhéroe.

Esta será la cuarta película que será protagonizada por el actor británico como Peter Parker y en la que se muestran las secuelas de los eventos ocurridos en la anterior cinta, Spider-Man: No Way Home.

Junto a Holland, también aparece su actual pareja, Zendaya, quien regresa como MJ, aunque sin recordar quién es Peter.

También se verá el regreso del villano Scorpion, interpretado por Michael Mando, así como Jon Bernthal, quien se suma en el papel del cazarrecompensas, The Punisher.

En el avance destaca la aparición de Mark Ruffalo como Bruce Banner y que será el encargado de guiar a Peter desde las aulas como su profesor.

La película es dirigida por Destin Daniel Cretton y tiene previsto su estreno en cines el 31 de julio de 2026, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados de la llamada Marvel para este año, en el que también estrenarán Avengers: Doomsday.



