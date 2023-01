Cine se resiste a la pandemia y registra repunte en Costa Rica

"La magia del cine sigue siendo en la gran pantalla y por eso invito a la gente a que salgamos y no nos quedemos metidos en nuestras casas. El cine sigue siendo muy entretenido y atractivo para la familia. Además, es accesible, los precios no han aumentado desde la pandemia, se han mantenido y es una actividad que no requiere mayor planeación", destacó Yglesias.