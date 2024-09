¿Qué es el misterioso objeto que viaja a hipervelocidad descubierto por NASA?

Un equipo de científicos del proyecto Backyard Worlds: Planeta 9 de la NASA hicieron un gran descubrimiento que tiene desconcertada a la comunidad científica.



Se trata de un extraño objeto hiperveloz, que, se estima, se mueve a más de 1.5 millones de KM/H.

Entre lo más impresionante que tiene es su tamaño, pues es 27.306 veces más grande que la Tierra.

El objeto errante fue bautizado como CWISEJ1249 y los expertos estiman que es tan veloz que pronto logrará escaparse de la influencia de la Vía Láctea y se adentre a la oscuridad del espacio intergaláctico.

¿Cómo lo encontraron?

El hallazgo, liderado por los científicos Thomas P. Bickle, Martín Kabatnik y Dan Caselden, se basa en imágenes infrarrojas de alta precisión de la misión WISE de la NASA, con ayuda de contribuciones de astrónomos aficionados que identificaron su extraña velocidad y composición.

"No puedo describir el nivel de emoción. Cuando vi por primera vez lo rápido que se movía, me convencí de que ya se había informado de ello", dijo Kabatnik en la revista The Astrophysical Journal Letters, donde se publicó el estudio.

¿Qué es el objeto?

Es la primera vez que los científicos logran identifica un objeto tan grande y que viaje a tanta velocidad.

Sin embargo, registra una masa muy baja, lo que hace muy difícil a los científicos poder clasificarlo, algunos lo clasifican como una estrella de masa baja, otros como un tipo de enana marrón (similar a una estrella, pero que nunca alcanzan la energía suficiente para comenzar a fusionar hidrógeno en el núcleo).

Lo que sí coinciden es que, por su extraña composición, es un objeto bastante antiguo, ya que tiene mucho menos cantidad de hierro y otros metales que tienen las estrellas enanas marrones, por lo que podría proceder de las primeras generaciones de estrellas de las galaxias.

El otro tema que está en debate es cómo logró alcanzar tanta velocidad. Por lo que los expertos manejan varias teorías.

Una es que pudo formar parte de un cúmulo de estrellas que tuvieron un encuentro cercano con un par de agujeros negros orbitando entre sí.

Esto pudo provocar que el objeto lograra escapar sin daño y fuera expulsado del cúmulo de estrellas a gran velocidad.

Otra explicación probable es que perteneciera a un sistema de con una enana blanca donde la estrella le robó suficiente masa para convertirse en supernova, esto hizo que las fuerzas chocaran y CWISE J1249 fuera disparada a gran velocidad a través del cosmos.

“Cuando una estrella se encuentra con un sistema binario de agujeros negros, la dinámica compleja de esta interacción de tres cuerpos puede expulsar a esa estrella directamente del cúmulo globular”, agregó Kyle Kremer a la revista y que también publicaron medios especializados en ciencia como Muy Interesante.

Curiosamente, el telescopio WISE con el que lograron descubrir al extraño objeto estuvo en hibernación por varios años debido a que se quedó sin suministro de hidrógeno congelado.

Posteriormente, la nave WISE (abreviatura de Wide-field Infrared Survey Explorer) fue reparado y rebautizado como NEOWISE, despertó y se puso a trabajar para encontrar objetos cercanos a la Tierra que pueden ser potencialmente peligrosos, como asteroides y cometas, entre estos descubrieron un cometa que lleva el mismo nombre, NEOWISE.