¿Qué es el hantavirus, la rara enfermedad que ya causó tres muertes en un crucero en el Atlántico?

Tres personas murieron tras un posible brote de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius, que navegaba en el océano Atlántico, según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote se mantiene bajo investigación, mientras se analizan otros casos sospechosos vinculados a la embarcación MV Hondius, que realizaba un recorrido entre Sudamérica y Cabo Verde.

El hantavirus fue foco de interés en marzo de 2025, cuando se informó que Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, habría fallecido a causa de este síndrome pulmonar

¿Qué es el hantavirus? Es un un virus potencialmente grave y en algunos casos mortal, que se transmite de roedores a humanos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El contagio ocurre principalmente al inhalar partículas contaminadas provenientes de la orina, heces o saliva de roedores infectados en espacios cerrados. En casos menos frecuentes, también puede darse por mordeduras o contacto directo con estos animales.

Las autoridades sanitarias aclaran que no se transmite de persona a persona.

Existen dos formas principales: el síndrome pulmonar por hantavirus, más común en América, y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, presente en Europa y Asia. En ambos casos, la enfermedad puede comenzar como un cuadro tipo gripe y evolucionar rápidamente a complicaciones graves.

Los síntomas suelen aparecer entre una y seis semanas después del contacto e incluyen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, fatiga, escalofríos y malestar general.

En etapas avanzadas puede provocar dificultad respiratoria severa, acumulación de líquido en los pulmones y falla orgánica.

No existe vacuna ni tratamiento específico. El manejo médico se basa en cuidados de soporte, como oxigenoterapia, hidratación y control de complicaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que mantiene el seguimiento del brote y que se desarrolla una investigación internacional coordinada de salud pública.