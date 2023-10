¿Por qué los murciélagos son protagonistas en transmisión de virus Nipah?

"Cuando uno es niño, para hacer una analogía, uno se apoya más en un sistema inmune innato que abarca protegerse con mocos, diarreas, y fiebre. Entonces, a mí me cae un virus en la nariz y entonces produzco toneladas de moco para prevenir que el virus me infecte y me siga avanzando en los pulmones, o me cae en el estómago y yo desarrollo una diarrea y trato de expulsarlo. Esas medidas son muy efectivas, pero son muy caras energéticamente para el cuerpo, es decir, me incapacitan, me siento muy mal, por andar con eso, y me inhabilitan para el día a día. Los murciélagos tienen muchísimo más desarrollado el sistema inmune innato.", explicó Loría.