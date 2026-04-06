NASA restablece contacto con astronautas de Artemis II tras su paso detrás de la Luna

El control de la misión de la NASA en Houston restableció las comunicaciones con los astronautas de Artemis II que viajan alrededor de la Luna luego de estar completamente incomunicados con la Tierra durante cerca de 40 minutos este lunes.

"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", dijo la astronauta Christina Koch, en sus primeras declaraciones tras el corte de señal previsto durante el paso de la nave espacial por detrás de la Luna.

"Al encender los motores rumbo a la Luna, dije que no estábamos dejando la Tierra, y es cierto", declaró.

La tripulación realiza un sobrevuelo que durará cerca de seis horas, y en el que documentarán características de la Luna que antes solo eran conocidas por fotografías tomadas por robots.

Derek Buzasi, profesor de Astronomía de la Universidad de Chicago, describió el periodo de soledad absoluta de los astronautas como "emocionante, en un sentido algo aterrador".

Más temprano el lunes, los tripulantes de la nave Orión se convirtieron en los humanos que más lejos han estado del planeta.

El periodo de observación del sobrevuelo continuará hasta cerca de las 21H20, hora del este de Estados Unidos (01H20 GMT).

Al final del sobrevuelo, los astronautas serán testigos de un eclipse solar, cuando el Sol estará detrás de la Luna.

La cápsula Orión está orbitando la Luna a gran velocidad, en el primer sobrevuelo tripulado en más de 50 años. Luego hará un giro en U para regresar a la Tierra en una llamada "trayectoria de retorno libre". El viaje de regreso tardará unos cuatro días.