Mujeres con mayor riesgo genético de depresión, revela estudio

Las mujeres tienen mayor riesgo genético que los hombres de sufrir una depresión clínica, determinaron investigadores australianos en un estudio publicado el miércoles.

Los científicos analizaron el ADN de casi 200.000 personas con depresión para precisar los marcadores genéticos compartidos.

Las mujeres tenían casi el doble de los marcadores genéticos ligados a la depresión que los hombres, según el proyecto encabezado por el Instituto Berghofer de Investigación Médica, de Australia.

"El componente genético de la depresión es mayor en las mujeres comparado con los hombres", indicó la investigadora Jodi Thomas.

La información "nos da una imagen más clara de lo que causa la depresión y abre la puerta a tratamientos más personalizados", agregó.

Unos 13.000 marcadores genéticos están ligados a la depresión entre mujeres, según los investigadores, comparado con 7.000 marcadores entre los hombres.

"Encontramos unas diferencias genéticas que podrían ayudar a explicar por qué las mujeres con depresión presentan a menudo síntomas metabólicos más frecuentes, como cambio de peso o niveles energéticos alterados", dijo Thomas.

La investigadora Brittany Mitchell explicó que los hallazgos podrían dar lugar a cambios en cómo se trata la depresión entre mujeres.

Más de 300 millones de personas en todo el mundo tienen depresión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio fue publicado en la revista Nature Communications y fue revisado por pares.