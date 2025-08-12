Meteoros más grandes de lo normal iluminan el cielo de Costa Rica

En los últimos días, se han observado meteoros más grandes de lo habitual en el cielo costarricense. A partir de esta noche, también podrán verse algunos más pequeños y rápidos.

Dos imágenes captadas en Costa Rica muestran estos fenómenos. La primera ocurrió el 7 de agosto a la 1:10 de la madrugada, y la segunda el sábado anterior, también en las primeras horas del día.

A estos meteoros se les conoce como bólidos: cuerpos celestes más grandes y muy brillantes que dejan una estela luminosa al ingresar a la atmósfera terrestre.

Aunque desde este lunes ya es posible observar meteoros más pequeños, será entre la noche del martes y la madrugada del miércoles cuando se podrá ver una mayor cantidad. Todo dependerá de la ubicación del observador y de las condiciones de nubosidad.

Otro espectáculo brillante se registró en España, donde fragmentos de un cohete chino se desintegraron al entrar en la atmósfera, generando un impresionante fenómeno nocturno.