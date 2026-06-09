En vivo: NASA revela quiénes son los astronautas que integran misión Artemis III

La NASA anunciará este 9 de junio de 2026 quiénes serán los cuatro astronautas seleccionados para integrar la misión Artemis III, durante un evento en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

Además, la agencia ofrecerá una actualización sobre el estado y los objetivos de la misión.



Aunque originalmente estaba prevista como la misión que devolvería astronautas a la superficie lunar, la NASA modificó recientemente sus planes. Artemis III será ahora una compleja misión de prueba en órbita terrestre diseñada para validar tecnologías clave antes del regreso humano a la Luna.



La misión contempla:



El lanzamiento de cuatro astronautas a bordo de la nave Orion mediante el cohete Space Launch System (SLS).​

Pruebas de encuentro y acoplamiento ( rendezvous y docking ) entre Orion y uno o más módulos de aterrizaje lunar desarrollados por empresas privadas.

y ) entre Orion y uno o más módulos de aterrizaje lunar desarrollados por empresas privadas. La validación de procedimientos que serán indispensables para futuras misiones tripuladas a la superficie lunar.

Ensayos de sistemas de soporte vital, navegación y operaciones espaciales complejas.

La NASA considera Artemis III como un paso fundamental para preparar el regreso de astronautas a la Luna. La misión permitirá probar en condiciones reales las maniobras necesarias para futuras expediciones lunares y reducirá riesgos antes de intentar un nuevo alunizaje tripulado.

Con la reestructuración del programa Artemis, la NASA prevé que la primera misión con aterrizaje humano en la Luna sea Artemis IV, prevista para 2028. De concretarse, sería el primer alunizaje tripulado desde la misión Apolo 17, ocurrida en 1972.

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