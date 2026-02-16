Eclipse solar anular: ¿Desde dónde se podrá ver el “anillo de fuego” este 17 de febrero?

Este martes 17 de febrero ocurrirá un eclipse solar anular, conocido popularmente como “anillo de fuego”.

El fenómeno se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero sin cubrir a este último por completo, lo que deja ver un halo de luz alrededor de la silueta lunar.

Érick Sánchez, del Planetario de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó a Teletica.com que el primer eclipse de 2026 es similar al que vivió Costa Rica hace poco más de dos años.

“El Sol nunca se llega a cubrir totalmente por la Luna, porque la Luna está un poco más lejos; entonces, aparentemente, la Luna se ve un poquito más pequeña, viéndose un anillo de Sol alrededor del disco lunar. Eso es lo que ocurre en los eclipses llamados anulares, como el que hubo en Costa Rica en 2023 pasado”, detalló Sánchez.



Este espectáculo en el cielo tiene una particularidad: será visto en un lugar remoto del planeta. Es decir, en Costa Rica, los aficionados a la astronomía tendrán que buscar transmisiones en vivo por Internet.

“Este eclipse se verá únicamente en la Antártida. Va a ser un eclipse de ver en lugares muy remotos de la Tierra. Es un eclipse que ocurre muy al sur, muy cerca del Polo Sur.

Solo lo verán algunas estaciones científicas en la Antártida y en el océano Índico, nada más. Es un eclipse que ocurrirá en sitios bastante remotos”, agregó Sánchez.

En Costa Rica, el próximo eclipse solar anular será en febrero del año 2092.