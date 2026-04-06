Cráter lunar nombrado en honor de la difunta esposa del comandante de Artemis II

Los astronautas de Artemis, en el límite más lejano de los viajes espaciales humanos, vivieron un momento emotivo el lunes al bautizar un cráter en honor a la fallecida esposa del comandante de la misión, Reid Wiseman.

"Es un punto brillante en la Luna. Y nos gustaría llamarlo Carroll", dijo el astronauta canadiense Jeremy Hansen en una transmisión en vivo.

El cráter puede verse "en ciertos momentos del tránsito de la Luna alrededor de la Tierra", añadió, mientras Wiseman y los demás compañeros de vuelo se secaban las lágrimas.

Los cuatro astronautas se unieron en un silencioso abrazo flotante.

Carroll Taylor Wiseman murió de cáncer en 2020, y desde entonces Reid Wiseman, antiguo piloto de combate, cría solo a las dos hijas de ambos.

La tripulación de Artemis II bautizó otro cráter como "Integrity", el nombre que han dado a su nave espacial.

Los astronautas se convirtieron el lunes en los seres humanos que han viajado más lejos de la Tierra, mientras se preparaban para observar zonas de la Luna nunca antes vistas por el ojo humano, como parte del histórico sobrevuelo lunar de la NASA.