Costa Rica estrena prueba que detecta nueve tipos de cáncer antes de dar síntomas

Costa Rica se coloca a la vanguardia regional en la lucha contra el cáncer con la incorporación de Oncoseek, una prueba de detección temprana capaz de alertar simultáneamente nueve tipos de cáncer a partir de una biopsia líquida de apenas 8 mililitros de sangre.

La tecnología ya está disponible en el país desde este 2026 y es aplicada por el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica) de la Universidad de Costa Rica (UCR), que se convierte así en el primer centro de Centroamérica y el Caribe en ofrecer este procedimiento.

La prueba Oncoseek permite identificar señales tempranas de cáncer de estómago, mama, esófago, páncreas, hígado, ovario, intestino, linfoma y pulmón, incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos, lo que representa una oportunidad clave para mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes.

Según explicó el doctor Rodrigo Mora Rodríguez, director del Cicica-UCR, Oncoseek funciona como una herramienta de tamizaje que emite una alerta temprana ante la posible presencia de células cancerosas, la cual posteriormente debe ser confirmada mediante estudios clínicos específicos.

“Esta es una prueba única en su tipo en Costa Rica. A la fecha no existía una opción dirigida a personas aparentemente sanas, pero con riesgo de cáncer. Ahora podemos alertar de manera ultratemprana la presencia de células transformadas e incluso identificar el tejido de origen”, señaló Mora.



La tecnología se basa en la detección de marcadores tumorales que circulan en la sangre y que, en etapas iniciales, suelen pasar desapercibidos por los métodos tradicionales. Mediante un algoritmo sofisticado, Oncoseek analiza la relación entre estos marcadores y factores clínicos, reduciendo de forma significativa los falsos positivos.

De acuerdo con Jesper Verhey, director comercial de la empresa distribuidora OncoInv, la prueba presenta una sensibilidad cercana al 51,7 % y una especificidad aproximada del 92,9 %, cifras consideradas altas en pruebas de detección temprana.

“Cuando el cáncer se detecta a tiempo, los resultados en salud son notablemente mejores. Oncoseek está pensada para personas que aún no presentan síntomas, lo que permite al médico tomar decisiones más tempranas y precisas”, afirmó Verhey.



Además, a diferencia de otras pruebas disponibles, esta prueba sugiere el órgano de origen del cáncer, un elemento clave para orientar los estudios posteriores y el tratamiento.

¿Quiénes pueden realizarse la prueba?



Oncoseek está dirigida principalmente a personas mayores de 50 años o con factores de alto riesgo, como antecedentes familiares de cáncer, tabaquismo, diabetes, sobrepeso, enfermedades inflamatorias o predisposición genética.

También puede ser útil en atención primaria cuando existen síntomas inespecíficos, como cansancio persistente o pérdida de peso sin causa aparente.

Según explican, la prueba ha mostrado especial eficacia en cánceres altamente agresivos, como el de páncreas, ovario, gástrico y esofágico, conocidos por desarrollarse de forma silenciosa.

Esfuerzo articulado en investigación



De acuerdo con los científicos, la llegada de Oncoseek complementa el trabajo que el Cicica-UCR realiza desde 2024 con pruebas de secuenciación genética (NGS) y biopsias líquidas dirigidas a pacientes ya diagnosticados. Ahora, el enfoque se amplía hacia personas sanas que requieren monitoreo constante.

El costo de introducción ronda los ¢90.000, según explicaron, es un monto relativamente accesible gracias a que la tecnología se basa en marcadores proteicos y no en secuenciación de ADN, lo que reduce significativamente los costos.

De acuerdo con OncoInv, el proyecto se desarrolla sin fines de lucro en alianza con la UCR.

Acompañamiento integral



El Cicica-UCR tiene un equipo multidisciplinario de Enfermería, Microbiología, Medicina, Psicología y Nutrición, encargado de acompañar a las personas durante todo el proceso: desde la toma de la muestra hasta la orientación diagnóstica y el apoyo emocional, en caso de ser necesario.

Los resultados se entregan en un plazo máximo de dos semanas.

Para solicitar una cita, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 2511-3299.