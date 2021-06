Wimbledon regresa a lo grande dos años después con Federer, Djokovic y Serena

Wimbledon, Reino Unido | Después de su anulación histórica en 2020 por la pandemia de covid-19, Wimbledon (28 junio-11 julio) volverá a convertirse en el templo del tenis, con un cartel de estrellas en el que destacan las leyendas Roger Federer, Novak Djokovic y Serena Williams.



- El 20º Grand Slam -

El N.1 mundial, dominador esta temporada al ganar el Abierto de Australia y Roland Garros hace dos semanas, alcanzó los 19 grandes, quedándose a uno del récord de 20 que comparten Federer y Rafael Nadal, ausente en Londres por cansancio y que tampoco competirá en los Juegos de Tokio.

"Espero saber en dos semanas lo que representa tener 20 títulos del Grand Slam", declaró el serbio, dos días antes de su entrada en liza en la tradicional inauguración de la pista central, con el defensor del título masculino abriendo la competición.

"Tengo mucha confianza tras haber ganado los dos primeros grandes de la temporada y por haber jugado muy bien en Roland Garros. Este torneo me pide mucho mentalmente, físicamente y emocionalmente. Pero he salido con mucha energía positiva y confianza. Ha creado como una ola que intento surfear", explicó Djokovic, protagonista de una semifinal para la historia en París en la que derrotó a Nadal.

Vencedor también de una final épica en 2019 ante Federer, en la que salvó dos bolas de partido, el serbio es el gran favorito. Buscará su sexto trofeo en la hierba londinense, acercándose al Grand Slam, ganar los cuatro torneos del Grand Slam en un año natural, algo que solo han conseguido Donald Budge en 1938 y Rod Laver en 1962 y 1969.

Djokovic chocaría en una eventual final con Federer.

El suizo, que cumplirá 40 años en agosto, intenta alcanzar su mejor nivel tras las dos operaciones en la rodilla derecha a las que se sometió en 2020. Busca su noveno Wimbledon y llevar su número de grandes a 21.

Plaza capital en su trayectoria, Federer renunció a jugar los octavos de Roland Garros para dar descanso su rodilla. Luego fracasó en Halle, cayendo en segunda ronda, en una tarde en la que reconoció no haber tenido el enfoque mental adecuado.

"Ahora estoy en Wimbledon y tengo una opción. Sé que si empiezo bien, si llego a la segunda semana, estaré cada vez más fuerte y todo es posible", avisó la leyenda en la previa.

En su ruta hacia la final podría encontrarse en cuartos al número dos mundial, Daniil Medvedev, vencedor el sábado en Mallorca de su primer torneo en hierba. En semifinales le podrían esperar Matteo Berretini o Alexander Zverev.

- Serena y el 24º grande -

La estadounidense, que cumplirá 40 años en septiembre, debe remontar sus cuatro derrotas en finales (Wimbledon 2018 y 2019, US Open 2018 y 2019) para intentar lograr su 24º grande y alcanzar el récord de Margaret Court.

En la ausencia de Naomi Osaka, en recuperación mental tras su retirada de Roland Garros, y de la vigente campeona Simona Halep, lesionada, la reina Serena se encontraría en su camino hacia la final con la número 1 mundial Ashleigh Barty.

"Me gustaría ser campeona un día aquí. Es un sueño, un objetivo. Los sueños a veces no se cumplen, pero voy a luchar por tener todas las opciones. Lo que he aprendido los dos últimos años: Anuncio alto y fuerte mis esperanzas y sueños, e intento conseguirlos", dijo Barty.